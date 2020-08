Si rifà il seno a 22 anni ma rischia di morire: “Mi hanno…” (Di venerdì 14 agosto 2020) Un’esperienza davvero traumatica quella di una giovane ventiduenne che decide di rifarsi il seno. Purtroppo però l’intervento non va come previsto, la ragazza infatti dopo l’operazione rischia di morire. A raccontare il suo “calvario” è la stessa protagonista della storia che sui social spiega ogni passo del suo faticoso percorso di post intervento. Quello che doveva essere un mezzo per ottenere più autostima e piacersi di più, è diventato per Annapaola Xodo un vero incubo. Dopo l’operazione al seno infatti la ragazza ha vissuto una vera e propria odissea fatta di dolori atroci e sofferenze. Così, per servire da monito anche ad altre sue coetanee la giovane ha raccontato tutto sui social. Le conseguenze devastanti dopo l’operazione al ... Leggi su velvetgossip

