Serena ed Elga Enardu, torta di compleanno con la svastica: "Chiediamo scusa, siamo state superficiali" (Di venerdì 14 agosto 2020) Serena ed Elga Enardu sono finite in un polverone a causa di una foto che non poteva non suscitare polemiche.Nella foto in questione, infatti, scattata durante la festa di compleanno della loro personal trainer, è ben visibile una torta di compleanno con una bandierina della Germania nazista, nel cui centro, ovviamente, si trova una svastica. 14 agosto 2020 18:35. Leggi su blogo

sandcastvles : RT @perchetendenza: 'Enardu': Per queste foto in cui le sorelle Serena e Elga sorridono davanti a una torta di compleanno con una bandierin… - toysblogit : Serena ed Elga Enardu, torta di compleanno con la svastica: 'Chiediamo scusa, siamo state… - alexfoti : RT @perchetendenza: 'Enardu': Per queste foto in cui le sorelle Serena e Elga sorridono davanti a una torta di compleanno con una bandierin… - Rob19995240 : RT @larywonderland: Elga e Serena Enardu: “non sapevamo della bandiera, è stato fatto ingenuamente” Sempre loro nel video poi cancellato:… - Libero_official : Serena Enardu, l'ex Grande Fratello e la foto con la svastica: travolta, rischia la carriera… -