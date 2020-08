Scott Pilgrim vs. The World: The Game potrebbe essere nuovamente pubblicato a 10 anni dal lancio originale (Di venerdì 14 agosto 2020) Scott Pilgrim vs. The World: The Game potrebbe essere ri-pubblicato, dieci anni dopo l'uscita del gioco originale.Nonostante il successo dei fumetti e dell'adattamento cinematografico, il gioco è stato rimosso da Xbox Live Arcade e PlayStation Network solo quattro anni dopo il lancio. Questo potrebbe essere stato il risultato della scadenza della licenza, ma ha spezzato il cuore dei fan che desideravano ardentemente un picchiaduro vecchia scuola ambientato in uno dei loro mondi preferiti."Mi piacerebbe vedere Scott Pilgrim ripubblicato, ma non ho idea se accadrà mai", ha detto il designer Jonathan Lavigne ... Leggi su eurogamer

taielnnicolas : Uno en letter le dio ?½ a Scott Pilgrim. - geek_queer : RT @badtasteit: #ScottPilgrimvsTheWorld, il gioco potrebbe tornare presto disponibile - badtasteit : #ScottPilgrimvsTheWorld, il gioco potrebbe tornare presto disponibile - InstantGamingIT : Ubisoft sarebbe in trattativa per una possibile remastered di Scott Pilgrim Vs. The World - GamingToday4 : Scott Pilgrim Vs. The World, remaster in uscita? Ubisoft ha contattato l’autore -