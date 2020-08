Scontro navale tra Grecia e Turchia (Di venerdì 14 agosto 2020) Sale la tensione nel Mediterraneo orientale tra Grecia e Turchia. Secondo quanto affermato dai media greci, la fregata Limnos e la nave turca Kemal Reis si sarebbero scontrate nell’Egeo. Difficile quantificare i danni per entrambe le parti, ma è chiaro che un incidente di questa portata può avere ripercussioni importanti nei rapporti tra Atene e … InsideOver. Leggi su it.insideover

AGI - Sale la tensione tra Grecia e Turchia nel Mediterraneo orientale per le esplorazioni petrolifere di Ankara dopo un duello navale nelle acque a est dell'isola di Rodi. Secondo la ricostruzione de ...Tranne i paesi musulmani dei Balcani e il Qatar, la Turchia fa alleanze a geometria variabile. Come con i russi, alleati in Siria e nemici in Libia La contesa tra Turchia e Grecia nel Mediterraneo ori ...