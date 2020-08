Samsung Galaxy S21 non avrà il sensore ToF, ma l’azienda non getta la spugna (Di venerdì 14 agosto 2020) Secondo gli addetti ai lavori, la tecnologia ToF non tornerà nella gamma Galaxy S21, ma Samsung starebbe studiando nuove soluzioni. L'articolo Samsung Galaxy S21 non avrà il sensore ToF, ma l’azienda non getta la spugna proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid

Niente sensore ToF (Time-of-Flight) per il Samsung Galaxy S21, o S30 o comunque si chiamerà il top di gamma della prossima generazione: secondo le fonti della testata sudcoreana The Elec, non ci sono ...

