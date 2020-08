Raggi: “Salvini, blateri come sempre da una spiaggia. Sei un chiacchierone” (Di venerdì 14 agosto 2020) “Matteo Salvini chiacchierone. blateri come sempre da una spiaggia. Oggi noi abbiamo portato l’acqua potabile ad alcuni residenti della periferia di Roma: per decenni sono stati senza. Questi sono fatti”. #Salviniblablabla. Con questo tweet la sindaca di Roma, Virginia Raggi, risponde su twitter al segretario della Lega Matteo Salvini. .@matteosalvinimi chiacchierone. blateri come sempre da una spiaggia. Oggi noi abbiamo portato l'acqua potabile ad alcuni residenti della periferia di Roma: per decenni sono stati senza. Questi sono fatti. #Salviniblablabla — Virginia Raggi (@virginiaRaggi) August 13, 2020 Leggi su sportface

