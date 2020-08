Mauritius, per arginare i danni del disastro petrolifero gli abitanti donano i propri capelli (Di venerdì 14 agosto 2020) Il disastro petrolifero rischia di mettere in pericolo la biodiversità delle acque, ma gli abitanti delle Mauritius si stanno mobilitando donando anche i propri capelli Gli abitanti delle Mauritius sono scesi in prima linea per arginare i disastri derivati dall’enorme fuoriuscita di petrolio e gasolio dalla nave da cargo giapponese MV Wakashio. I cittadini si sono infatti mobilitati per creare enormi barriere di tessuto che siano in grado di assorbire le sostanze oleose nelle acque. Questi tubi saranno riempiti di paglia, foglie di canne da zucchero e persino capelli umani. Un chilogrammo di capelli infatti riuscirebbe ad assorbire 8 chilogrammi di olio. La popolazione delle ... Leggi su zon

