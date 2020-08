Linate-Malpensa, nessun controllo "Non si possono fare i tamponi" (Di venerdì 14 agosto 2020) I controlli annunciati per chi rientra da Croazia, Grecia, Malta o Spagna non si possono fare negli scali. Mancano le strutture. Quindi niente tamponi a Linate o Malpensa: "Questa situazione è estendibile a tutta Italia, non ci sono aeroporti dove si possano fare accertamenti con tamponi, a meno di piccolissimi scali con 100 passeggeri al giorno, non certo i 6000 previsti nel periodo di Ferragosto tra Malpensa e Linate". I tamponi - viene spiegato - non si possono fare perche' a Malpensa c'e' un posto di pronto soccorso e non un ospedale per la diagnostica. Al limite si potrebbe allestire una struttura vicin Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani

