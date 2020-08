Incinta al nono mese, gestiva spaccio di droga a Fratte (Di venerdì 14 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – gestiva una fiorente attività di spaccio nonostante fosse in avanzato stato di gravidanza la donna, Incinta al nono mese di gravidanza, arrestata dai Carabinieri della Sezione Radiomobile di Salerno. I militari hanno raccolto diversi elementi informativi nella zona di Fratte, perlopiù numerose segnalazioni di privati cittadini, che indicavano strani movimenti di persone in un’abitazione nelle vicinanze delle Fonderie Pisano. Insospettiti, hanno deciso nella mattina di ieri procedere con una perquisizione. L’attività ha avuto esito positivo, atteso che all’interno dell’abitazione, occultati in numerosissimi punti all’interno di borse, zaini e cassette sono stati ... Leggi su anteprima24

horusarcadia : @Itinara ma certo che è così, mica crederemo che la madre fino al nono mese non si era accorta di essere incinta?! - enricostileroar : @ceci_stylezzz Nono amo è un ecografia del cane, lei aveva messo due storie dove nell’ultima diceva che il cane del… -

Ultime Notizie dalla rete : Incinta nono Colpito dal divieto di avvicinarsi a casa, torna e picchia la compagna al nono mese di gravidanza TorinoToday Spaccio in una casa di Fratte: arrestata 27enne incinta, sequestro di droga e soldi

I carabinieri della sezione Radiomobile della Compagnia di Salerno hanno effettuato, nella giornata di ieri, un arresto nella zona di Fratte con ingente sequestro di stupefacenti e denaro. I militari ...

Ed Sheeran papà, sua moglie Cherry Seaborn è incinta

Ed Sheeran papà nelle prossime settimane. Lo rivela il The Sun. Il cantante è in procinto di diventare padre dal momento che sua moglie, Cherry Seaborn, è incinta. La gravidanza è stata tenuta segreta ...

I carabinieri della sezione Radiomobile della Compagnia di Salerno hanno effettuato, nella giornata di ieri, un arresto nella zona di Fratte con ingente sequestro di stupefacenti e denaro. I militari ...Ed Sheeran papà nelle prossime settimane. Lo rivela il The Sun. Il cantante è in procinto di diventare padre dal momento che sua moglie, Cherry Seaborn, è incinta. La gravidanza è stata tenuta segreta ...