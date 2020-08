Incidente a Castelmagno, la fatalità ha travolto Camilla: “Sarebbe dovuta tornare il giorno prima”, dice la madre (Di venerdì 14 agosto 2020) Dopo l’Incidente automobilistico avvenuto a Castelmagno in cui 5 adolescenti hanno perso la vita, interviene la madre di una delle vittime. Una giovane ragazza sportiva, ambientalista e studiosa, amante È questo il quadro che Laura Lucchino dipinge di sua figlia mamma di Camilla Bessone, in un’intervista rilasciata a La Repubblica. La quindicenne è deceduta lo … L'articolo Incidente a Castelmagno, la fatalità ha travolto Camilla: “Sarebbe dovuta tornare il giorno prima”, dice la madre proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo

TgrRai : RT @TgrPiemonte: Tragedia di Castelmagno, al campo sportivo di San Benigno l'ultimo saluto a Samuele Gribaudo. Aveva 14 anni. La sorella An… - TgrPiemonte : Tragedia di Castelmagno, al campo sportivo di San Benigno l'ultimo saluto a Samuele Gribaudo. Aveva 14 anni. La sor… - TgrRai : RT @TgrPiemonte: Tragedia di Castelmagno, centinaia di persone a Fossano per i funerali di Nicolò ed Elia, i due fratelli di 17 e 14 anni m… - TgrPiemonte : Tragedia di Castelmagno, centinaia di persone a Fossano per i funerali di Nicolò ed Elia, i due fratelli di 17 e 14… - ilgiornale : Il racconto di uno dei soccorritori intervenuti a Castelmagno per recuperare i corpi dei ragazzi morti nell'inciden… -