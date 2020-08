In Ruanda sviluppato test multiplo per il Covid-19 (Di venerdì 14 agosto 2020) ROMA – Un sistema innovativo basato su un algoritmo che permette di effettuare piu’ test diagnostici per il Covid-19 allo stesso tempo, riducendo costi, tempi di attesa e quindi, la circolazione di persone potenzialmente positive. A elaborarlo Wilfred Ndifon, epidemiologo, matematico e direttore dell’African Institute for Mathematical Sciences Global Network di Kigali, la capitale del Ruanda. Leggi su dire

