Dieselgate, Daimler chiude contenzioso USA con 2,2 miliardi di dollari (Di venerdì 14 agosto 2020) (Teleborsa) – Daimler chiude negli Stati Uniti il contenzioso sul Dieselgate con il pagamento di 2,2 miliardi di dollari. L’annuncio arriva dallo stesso Gruppo automobilistico tedesco. Il pagamento si articolerà due filoni: 1,5 miliardi saranno destinati ad autorità e amministrazioni statunitensi, 700 milioni serviranno a rimborsare i clienti che hanno aperto delle class action. La vicende Dieselgate negli Stati Uniti aveva coinvolto circa 250mila veicoli del Gruppo Daimler con meccanismi di alterazione delle emissioni. Dailmer ha assicurato di disporre di accantonamenti sufficienti a coprire questi costi e concluso affermando di aver pienamente cooperato con le autorità americane. Leggi su quifinanza

