Barcellona, è la seconda sconfitta peggiore della sua storia… (Di venerdì 14 agosto 2020) 17 marzo 1976. Una data da ricordare. Gli amanti delle statistiche, in casa Barcellona, la ricordano da sempre. Oggi però, anzi da oggi, non la ricorderanno più. E’ stata sostituita. Dalla gara di oggi. Quel 17 marzo 1976 i blaugrana persero 5-4 contro il Levski Sofia in Coppa Uefa. 5 gol subiti. Mai più, fino a stasera, aveva subito 5 gol in una sola partita. Mai. 44 anni e mai oltre le 4 marcature. Il Milan, di recente, ne aveva fatti loro 4. Ma anche il PSG e lo stesso Bayern. Ma non erano mai andati oltre i 4, appunto. Questa sera sono 8 e per il Barça è la seconda sconfitta più pesante della sua storia. La prima risale alla Coppa del Re del 1944, 0-8 contro il Siviglia.L'articolo Barcellona, è la seconda ... Leggi su calcioweb.eu

Se anche Leo Messi affronta un quarto di finale da sfavorito contro il Bayern, vuol dire che la formula per vincere la Champions è davvero segreta, a maggior ragione con queste finali a otto che posso ...

Barcellona-Bayern, la giocata di Messi e la caduta di Boateng: un istante che resterà nella storia

Sono passati poco più di cinque anni ma il ricordo di quella giocata è indelebile. La sera del 6 maggio 2015 al Nou Camp il Barcellona schiantò il Bayern Monaco con un netto 3-0 ma ad essere impressi ...

