Autorete Alaba, l’intervento del difensore è da “Mai dire Gol” [VIDEO] (Di venerdì 14 agosto 2020) Autorete Alaba – Neanche dieci minuti è Barcellona-Bayern è già 1-1. Nel terzo quarto di finale di Champions League, a Muller ha risposto Alaba, ma nella sua porta. Il gesto tecnico del difensore dei tedeschi è goffo, un intervento da “Mai dire Gol”. Il calciatore, nell’intento di anticipare Suarez – che si trovava tutto solo è pronto ad essere servito – ha completamente svirgolato la sfera e, anziché respingerla, l’ha buttata dentro la sua porta. In basso il VIDEO. Alaba told Phil Jones to come outside pic.twitter.com/5ZPCEtrOnm — RiZzy (@RiZzyUTD) August 14, 2020 L'articolo Autorete Alaba, l’intervento del ... Leggi su calcioweb.eu

La fase finale dell'UEFA Champions League entra nella fase calda. Questa sera i due giganti Barcellona e Bayern Monaco si scontrano per un posto in semifinale. Seguite la partita in tempo reale.

