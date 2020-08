Australia, morto un 20enne: è la vittima più giovane nel Paese dall'inizio della pandemia (Di venerdì 14 agosto 2020) Dramma in . Un ventenne è morto per complicanze legate al ed è la vittima più giovane nel Paese dall'inizio dell'emergenza sanitaria. Il ragazzo è una delle 14 persone decedute nelle ultime ore nello ... Leggi su leggo

Dramma in Australia. Un ventenne è morto per complicanze legate al Covid-19 ed è la vittima più giovane nel Paese dall'inizio dell'emergenza sanitaria. Il ragazzo è una delle 14 persone decedute nelle ...

