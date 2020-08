Us Open e Masters 1000 Cincinnati, Djokovic conferma la sua presenza (Di giovedì 13 agosto 2020) Novak Djokovic sarà al via degli Us Open 2020 e del Masters 1000 di Cincinnati. Il fuoriclasse serbo ha sciolto le proprie riserve e ha comunicato ufficialmente che ci sarà per i due tornei di spicco sul cemento statunitense. Nole, la cui presenza era in forte dubbio per via dell’emergenza coronavirus, arriverà a New York il 15 agosto: “Sono felice di confermare che io parteciperò al Western & Southern Open e agli Us Open quest’anno. Non è stata una decisione facile per via di diversi ostacoli, ma la prospettiva di tornare a giocare mi ha davvero eccitato”. Leggi su sportface

Golf: 'UK Swing', otto azzurri al Celtic Classic

(ANSA) - ROMA, 12 AGO - Prosegue la serie dei tornei "UK Swing" con i quali l'European Tour ha ripreso l'attività dopo il lockdown. Doppio appuntamento in Galles con il quarto e il quinto dei sei even ...

Per gli Us Open i tennisti "dovranno assumersi la responsabilità della propria morte"

L'ATP, nonostante l'aumento dei contagi e dei morti negli Stati Uniti, ha deciso di ripartire dal Masters 1000 di Cincinnati e dagli US Open. I massimi organi del tennis stanno cercando di costruire u ...

