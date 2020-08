Uomini e Donne, Sammy Hassan furioso: cosa ha fatto arrabbiare l’ex corteggiatore? (Di giovedì 13 agosto 2020) Nonostante la fine prematura della storia con l’ex tronista di Uomini e Donne Giovanna Abate si continua a parlare di Sammy Hassan. Il giovane non è stato apprezzato per il suo comportamento, ha infatti detto si alla scelta di Giovanna per motivi evidenti di visibilità, per poi mostrarsi nel giro di una settimana non affatto interessato a lei. Questo ha animato molti commenti negativi nei suoi confronti. In queste ore Sammy è stato anche accusato d’aver organizzato tutto ad arte solo per ottenere qualche like in più visto che per molti è tornato insieme alla sua ex moglie. L’ex corteggiatore ha reagito in modo davvero furioso ai chi ha insinuato un ritorno di fiamma con l’ex, persona con cui ... Leggi su quotidianpost

