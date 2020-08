"Sono positivo, fate il tampone", appello di un giovane sui social dopo due serate trascorse in discoteca in Calabria (Di giovedì 13 agosto 2020) AGI – “Ve lo scrivo qui in modo da raggiungere più persone possibile: chiunque sia stato a stretto contatto con me negli ultimi 14 giorni si faccia un tampone”. Sta creando molta apprensione in provincia di Catanzaro un messaggio postato sui social da un giovane positivo al coronavirus, che invita tutti coloro che hanno avuto contatti con lui a fare il test . “Capisco che voi possiate avere paura, però cercare di capire anche le mie di paure”, scrive il ragazzo, residente a Girifalco (Catanzaro). Il giovane indica anche due discoteche di Soverato da lui frequentate tra sabato e domenica, invitando chiunque si sia trovato in questi locali in quei due giorni ad adottare le cautele del caso “perché sono positivo al ... Leggi su agi

Ultime Notizie dalla rete : Sono positivo Coronavirus, maschi fra 31 e 46 anni: ecco chi sono i primi volontari del vaccino Il Sole 24 ORE Contro la Ministra solo critiche pretestuose: lettera di un genitore

Sono un genitore che vorrebbe dire la sua per quanto riguarda l’assurdo clima di critica continua e pretestuosa nei confronti della ministra Azzolina. Io, come tanti altri genitori con i quali mi ...

Ferragosto 2020: frasi, significato e dove si festeggia nel mondo

Significato Ferragosto 2020 le frasi più belle e le origini pagane e religiose di questa giornata: l’assunzione di Maria e dove si festeggia Ferragosto nel mondo. Il 15 agosto, puntualissimo come ogn ...

