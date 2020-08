Scoperto in Cina un pollo importato dal Brasile infettato con il Covid-19 (Di giovedì 13 agosto 2020) Il coronavirus è stato Scoperto in un pollo importato dal Brasile nel corso di un controllo in Cina. Il Covid-19 era presente su dei campioni di ali di pollo surgelate nel comune di Shenzhen. Le ... Leggi su globalist

Il coronavirus è stato scoperto in un pollo importato dal Brasile nel corso di un controllo in Cina. Il Covid-19 era presente su dei campioni di ali di pollo surgelate nel comune di Shenzhen.

