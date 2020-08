Salvini e la pandemia: impossibile che uno sciacallo si possa travestire da statista. (Di giovedì 13 agosto 2020) La Magistratura va rispettata sempre e le indagini devono fare il loro corso. E il dovere di chi governa è collaborare per l'accertamento delle verità. Gli avvisi di garanzia recapitati al Presidente ... Leggi su globalist

Salvato62739878 : @patriziagatto3 @LegaSalvini Ahh sciocca, si tratta di denunce da parte di privati per la gestione della pandemia.… - QsvsFk : @Mauro93021178 @MaxZappata @fattoquotidiano La vergogna è questo governo che non sa fare le leggi! ...Salvini proce… - CocaiMerlin : RT @a70199617: #SALVINI ATTACCATI AL TRAM Avviso di garanzia a Conte e 6 ministri per gestione emergenza Covid. La procura: «Accuse infonda… - 007Vincentxxx : RT @a70199617: #SALVINI ATTACCATI AL TRAM Avviso di garanzia a Conte e 6 ministri per gestione emergenza Covid. La procura: «Accuse infonda… - a70199617 : #SALVINI ATTACCATI AL TRAM Avviso di garanzia a Conte e 6 ministri per gestione emergenza Covid. La procura: «Accus… -