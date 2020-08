Ronaldo, addio Juve? «Il suo agente lo sta offrendo a tutti» (Di giovedì 13 agosto 2020) Le voci sono alimentate dalle parole di Guillem Balague, colui che nel 2015 ha scritto la biografia di CR7 Leggi su media.tio.ch

La Juventus sarebbe disposta a cedere Cristiano Ronaldo. Non solo, l'avrebbe addirittura "offerto al Barcellona". A rivelarlo alla BBC è stato Guillem Balague, giornalista catalano da tempo dislocato ...Il messicano è uscito dalla Coppa: pronto il vertice Paratici-Mendes. La Juve, prima di affondare il colpo, deve salutare Higuain. In lista anche Lacazette TORINO - Prima di affondare per il nuovo num ...