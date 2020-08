Roma, nonno spara per sbaglio al nipote di 7 anni: è gravissimo (Di giovedì 13 agosto 2020) Momenti drammatici quelli vissuti in queste ore in zona Conca d’Oro a Roma: disperata la corsa dei medici del 118 per raggiungere la casa di un nonno di 76 anni che, secondo le primissime ricostruzioni della tragedia, avrebbe accidentalmente esploso un colpo di pistola contro il piccolo nipote di 7 anni che si trovava con lui, ferendolo alla testa. Il bambino, trasferito con urgenza in ospedale, è gravissimo. nonno spara per sbaglio al nipote di 7 anni Pochissime le informazioni che arrivano da Roma dove si è sfiorata la tragedia sebbene non sia ancora possibile fornire informazioni sulle condizioni di salute del piccolo bimbo di 7 anni, ... Leggi su thesocialpost

