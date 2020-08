Rassegna stampa 13 agosto: tamponi obbligatori per chi torna dall’estero (Di giovedì 13 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Resta sempre alta l’attenzione sulla questione coronavirus con numeri che restano ancora preoccupanti. Giro di vite sulla movida con controlli sempre più serrati e restrizioni in vista del ferragosto. Ma occhio anche ai ritorni dalle vacanze con l’idea di sottoporre a tampone obbligatorio le persone che ritornano da determinate zone dell’Europa. Ancora polemiche sulla questione dei politici che hanno usufruito del bonus dell’Inps, i nomi tardano ad uscire. Infine lo sport con l’incredibile eliminazione dell’Atalanta. See image gallery at anteprima24.it L'articolo Rassegna stampa 13 agosto: tamponi obbligatori per chi torna ... Leggi su anteprima24

