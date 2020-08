Quando inizia Propaganda Live a settembre 2020? Il post di Zoro su Twitter (Di giovedì 13 agosto 2020) Grande attesa per il ritorno di Propaganda Live, amato programma del venerdì sera de La7. Ed è giunta la risposta al quesito: Quando inizia la nuova stagione di Propaganda Live? La data esatta è stata in qualche modo annunciata da Diego Bianchi, deus ex machina del programma – con un post su Twitter: Ancora un mese, da oggi #PropagandaLive pic.Twitter.com/4WalZWSf36— Diego Bianchi (@zdiZoro) August 11, 2020 La data del ritorno di Propaganda Live sugli schermi è quindi prevista per l’11 settembre 2020. L'articolo proviene da ... Leggi su nonsolo.tv

