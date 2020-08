Psg-Lipsia in tv: data, orario e come vedere in streaming semifinale Champions (Di giovedì 13 agosto 2020) Martedì 18 agosto alle 21:00 il Paris Saint Germain scenderà in campo contro il Lipsia in occasione della prima semifinale di Champions League 2019/2020. Si accende la massima competizione continentale con i parigini a caccia del pass per l’ultimo atto. Quale sarà l’esito del match? Non resta che scoprirlo su Sky Sport che trasmetterà la partita in diretta tv esclusiva e in streaming su Sky Go. Dopo aver eliminato l’Atalanta con una rimonta costruita nei minuti di recupero, Neymar e compagni vogliono continuare a credere al sogno Champions. Sportface.it vi terrà compagnia nel corso della marcia d’avvicinamento alla partita con approfondimenti e parole dei protagonisti per poi offrirvi nell’arco dei novanta minuti le pagelle e la moviola. Leggi su sportface

LISBONA (PORTOGALLO) - Impresa del Lipsia che, orfano di Werner, riesce a eliminare l'Atletico Madrid di Simeone. I tedeschi, adesso, affronteranno il Psg, carnefice dell'Atalanta. Dopo un primo tempo ...

LISBONA - La seconda squadra a qualificarsi per le semifinali di Champions League (dopo il PSG di Neymar) è - a sorpresa - il Red Bull Lipsia. Gli austriaci hanno passato il turno superando 2-1 un Atl ...

