Pirlo Juventus, senti Pistocchi: “E’ un dilettante, vuole giocare con il 3-4-1-2” (Di giovedì 13 agosto 2020) Pirlo Juventus – Maurizio Pistocchi ha mostrato tutti il suo scetticismo durante l’intervento ai microfoni di TMW Radio. Il giornalista di Sportmediaset non ritiene l’ex centrocampista all’altezza del compito che gli è stato affidato. Inoltre, sarebbe stato confermata la volontà di ritornare alla difesa a tre. In cambio, verrebbe inserito il trequartista, che dovrebbe essere il neo arrivato Kulusevski. Juventus: il parere di Pistocchi su Pirlo Vorrebbe giocare con il 3-4-1-2, con Kulusevski dietro le due punte. Dietro è abbastanza coperta per giocare a tre, a centrocampo hanno preso- ha dichiarato Pistocchi- Arthur e davanti potrebbero vendere Dybala. Sperano di far tornare Pogba ma mi sembra ... Leggi su juvedipendenza

