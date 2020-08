Pescara, Alessandro Bruno aggredisce un tifoso che lo aveva insultato: il ragazzo finisce in ospedale (Di giovedì 13 agosto 2020) Il Pescara è impegnato nei delicatissimi Playout di Serie B e a qualche calciatore sembrano essere saltati i nervi. Stiamo parlando di Alessandro Bruno, uno dei membri più esperti della rosa, lasciatosi andare ad una leggerezza che non ne rispecchia l’autorevole carriera. Fermo sul lungomare nord di Pescara, Bruno è stato insultato da un giovane tifoso: il centrocampista lo ha raggiunto e malmenato con alcuni pugni e schiaffi, facendolo finire al pronto soccorso dell’ospedale di Pescara. Il ragazzo hariportato una policontusione nell’arcata zigomatica sinistra e sporgerà denuncia. “Stavo andando da mia nonna – ha raccontato il giovane ... Leggi su sportfair

