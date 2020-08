Perché il sudore puzza? Il mistero è stato risolto (Di giovedì 13 agosto 2020) (foto: Universal Images Group via Getty Images)In queste lunghe e calde giornate d’estate, tra bagni al mare, docce, deodoranti e creme profumate, il sudore sembra proprio non darci tregua. Per non parlare dell’odore, assai sgradevole, che emana. Ma da cosa nasce questa puzza? A raccontarlo sono stati i ricercatori dell‘Università di York che hanno appena scoperto chi è il vero responsabile dell’odore corporeo (Bo, acronimo di body odour). Il colpevole, spiegano gli scienziati, è un enzima di un particolare batterio che vive sotto le nostre ascelle. Lo studio è stato appena pubblicato su Scientific Reports. In diversi studi precedenti, lo stesso team di ricercatori avevano già provato a identificare la causa del cattivo odore del sudore, evidenziando la presenza ... Leggi su wired

walterwhiteITA : Perché il sudore puzza? Il mistero è stato risolto - eleonoratbh : sono stufa di grondare di sudore 9 ore al giorno perché a lavoro non vogliono sistemare l’aria condizionata pd - MLeonesiculo : RT @MAURO72016404: @arcangeloiervol @AntonioSocci1 ..exclave di scellerati, con la clava dell’iniqua ricchezza, contro Dio e le sue creatur… - xslonelywolf : RT @Sailorgroot: Io sono stanca delle zanzare, sono stanca di avere caldo, sono stanca di uscire dalla doccia e non riuscire a tirarmi su i… - _vitoperrino : Qualcuno mi spieghi perché io plebeo devo andare votare con mascherina , farmi una camicia di sudore e contribuire… -

Ultime Notizie dalla rete : Perché sudore Perché il sudore puzza? Il mistero è stato risolto Wired.it