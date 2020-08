Non viola la privacy la comunicazione sulla malattia del lavoratore già nota (Di giovedì 13 agosto 2020) violazione della privacy per diffusione di dati sensibili sulla saluteSottovalutata la condotta della Asl nel diffondere dati sensibili senza consensoNessuna violazione se la nota è interna e se il lavoratore ha già diffuso la notiziaviolazione della privacy per diffusione di dati sensibili sulla saluteTorna su La Cassazione con l'ordinanza n. 16560/2020 (sotto allegata) respinge definitivamente le doglianze avanzate dal lavoratore in quanto la notizia della malattia era già stata diffusa dallo stesso nell'ambiente di lavoro. La nota deve considerarsi un atto interno emesso con la finalità di tutelare la salute dell'infermiere e degli utenti. Il Tribunale ... Leggi su studiocataldi

Ultime Notizie dalla rete : Non viola Castrovilli, la 10 e il no alle big: sarà protagonista in viola. Quel retroscena sul Bologna… Fiorentina.it Sambuceto, difesa puntellata con l'arrivo di tre calciatori

Tris di acquisti in difesa per il Sambuceto Calcio. I viola di mister Contini, che si apprestano a iniziare la preparazione in vista del prossimo campionato di Eccellenza abruzzese 2020-21, da oggi po ...

Per la Cassazione, non viola la privacy la nota interna finalizzata a tutelare la salute dell'infermiere e degli utenti se lui per primo l'ha già diffusa Violazione della privacy per diffusione di dat ...

