NBA, Giannis Antetokounmpo squalificato per una gara dopo la testata a Wagner (Di giovedì 13 agosto 2020) Tirano un sospiro di sollievo i Milwaukee Bucks che perderanno Giannis Antetokounmpo soltanto per una partita, l’ultima di regular season. Match dal valore relativo per la miglior squadra della Eastern Conference, già certa della sua posizione nella griglia playoff. Il n°34 greco infatti era stato allontanato dal parquet durante la sfida contro Washington dopo che, andato a muso duro contro Moe Wagner, lo aveva colpito con una testata. Una sanzione che permetterà dunque ad Antetokounmpo di scendere in campo nella prima sfida della post-season della prossima settimana contro gli Orlando Magic e che fa felici anche i Memphis Grizzlies, che contro Milwaukee nell’ultimo match dei seeding games andranno alla disperata ricerca di un successo per tenersi ... Leggi su sportface

