Milano, un uomo minaccia con coltello guardia giurata (Di giovedì 13 agosto 2020) Nel Duomo di Milano un uomo, dopo aver preso in ostaggio una guardia giurata sotto la minaccia di un coltello, è stato arrestato Nel Duomo di Milano un uomo di origini egiziane, dopo aver preso in ostaggio una guardia giurata sotto la minaccia di un coltello, è stato arrestato. Una pattuglia della polizia si è avvicinata all’uomo e gli ha chiesto i documenti mentre era seduto in piazza sui gradini del sagrato. L’egiziano – come riporta La Repubblica – ha risposto dando generalità da verificare con il fotosegnalamento. Ha detto di essere egiziano e di avere 26 anni. Poi è ... Leggi su zon

