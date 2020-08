Meghan Markle arrivano le dichiarazioni di un amico stretto di Harry (Di giovedì 13 agosto 2020) Meghan Markle scelta da Harry perchè abituata alle telecamere Meghan Markle sempre più al centro del gossip, questa volta perché un amico molto vicino ad Harry ha rilasciato delle dichiarazioni incredibilmente forti. L’uomo ha svelato che Harry ha deciso di sposarla soltanto dopo pochi mesi dalla conoscenza perché aveva un piano assolutamente da seguire. In tanti dicono che il Principe è stato sedotto dall’attrice americana. A causa della bellezza si è sciolto subito quando l’ha incontrata per la prima volta. Lei lo ha ammaliato. Di conseguenza ha perso il lume della ragione e l’ha sposata, obiettivo principale di lei. Secondo voci di corridoio ha accettato il matrimonio ... Leggi su kontrokultura

Il principe Harry d'Inghilterra e la moglie Meghan Markle hanno acquistato in segreto una casa a Santa Barbara, in California, perche' ad Hollywood non c'e' abbastanza privacy. Lo rivela il New York P ...Il libro Finding Freedom sembra essere una fonte di rivelazioni inesauribili sulla famiglia reale britannica: si scopre ora, fra le righe, che fra i tanti nemici che Meghan Markle si era procurata a c ...