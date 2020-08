Martina Franca-Locorotondo: incidente mortale sulla statale 172 Vittima una giovane donna a bordo di una moto, scontro con un'auto. Un ferito grave (Di giovedì 13 agosto 2020) Una giovane donna morta, l’altro occupante della moto ferito gravemente. Illesa ma in stato di shock la conducente dell’auto che stava percorrendo la strada statale 172 da Martina Franca verso Locorotondo. Stando a prime ricostruzioni della dinamica la macchina era intenta in una svolta e si è scontrata frontalmente con la motocicletta, per cause da dettagliare. Sul posto carabinieri, vigili del fuoco e soccorritori. notizia in aggiornamento L'articolo Martina Franca-Locorotondo: incidente mortale sulla statale 172 <small ... Leggi su noinotizie

zazoomblog : Martina Franca-Locorotondo: incidente mortale sulla statale 172 Vittima una ragazza a bordo di una moto scontro con… - Oltreilfatto : Incidente fra Martina Franca e Locorotondo. Perde la vita una ragazza - 79_Alessio : RT @espressionedime: @Agnese73186871 @79_Alessio Martina Franca ovviamente - espressionedime : @Agnese73186871 @79_Alessio Martina Franca ovviamente - caroliarita : @Agnese73186871 Martina Franca, la splendida cittadina barocca in Valle d''Itria -