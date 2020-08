M5s, aperte le votazioni sulla piattaforma Rousseau (Di giovedì 13 agosto 2020) Gli iscritti sono chiamati ad esprimersi su due quesiti rilevanti: la modifica al mandato zero per gli amministratori locali e la possibilità di alleanze con gli altri partiti per le elezioni ... Leggi su tg.la7

Belzebu6663 : RT @Belzebu6663: Anche il Venezuela annuncia il suo #vaccino : sarà una bottiglietta d'acqua vuota e riservato agli elettori #M5S tanto lor… - manu_etoile : RT @Belzebu6663: Anche il Venezuela annuncia il suo #vaccino : sarà una bottiglietta d'acqua vuota e riservato agli elettori #M5S tanto lor… - Ettore572 : RT @Belzebu6663: Anche il Venezuela annuncia il suo #vaccino : sarà una bottiglietta d'acqua vuota e riservato agli elettori #M5S tanto lor… - Belzebu6663 : Anche il Venezuela annuncia il suo #vaccino : sarà una bottiglietta d'acqua vuota e riservato agli elettori #M5S ta… - noitre32 : RT @Belzebu6663: Anche il Venezuela annuncia il suo #vaccino : sarà una bottiglietta d'acqua vuota e riservato agli elettori #M5S tanto lor… -

Ultime Notizie dalla rete : M5s aperte M5s, aperte le votazioni sulla piattaforma Rousseau TG La7 M5s, aperte le votazioni sulla piattaforma Rousseau

Gli iscritti sono chiamati ad esprimersi su due quesiti rilevanti: la modifica al mandato zero per gli amministratori locali e la possibilità di alleanze con gli altri partiti per le elezioni amminist ...

Furbetti bonus, Tridico: domani i nomi. Spunta un sindaco 5Stelle

I due parlamentari sono stati sospesi dal loro capogruppo, Riccardo Molinari che ribadisce di ritenere «inopportuno che parlamentari abbiano aderito a questo bonus». La Lega anticipa così le rivelazio ...

Gli iscritti sono chiamati ad esprimersi su due quesiti rilevanti: la modifica al mandato zero per gli amministratori locali e la possibilità di alleanze con gli altri partiti per le elezioni amminist ...I due parlamentari sono stati sospesi dal loro capogruppo, Riccardo Molinari che ribadisce di ritenere «inopportuno che parlamentari abbiano aderito a questo bonus». La Lega anticipa così le rivelazio ...