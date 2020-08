Lipsia, Upamecano: “Nagelsmann ci ha indicato la strada giusta per battere l’Atletico” (Di giovedì 13 agosto 2020) Dayot Upamecano difensore del Lipsia, è stato eletto migliore in campo nel match di Champions contro l'Atletico Madrid. Ai microfoni di RMC Sport dopo la vittoria contro gli spagnoli il francese ha detto: “Siamo tutti molto contenti. Era la partita che dovevamo giocare e ce l'abbiamo fatta! Adesso siamo in semifinale. Faremo di tutto per arrivare il più lontano possibile. Prima della partita l'allenatore Nagelsmann ci diceva di non avere paura, che dovevamo essere liberati, che era una partita come le altre. Ci ha dato fiducia e abbiamo seguito i suoi suggerimenti per battere l'Atletico. PSG? È il club più grande della Francia, ci aspettiamo una grande partita. Cercheremo di dare tutto per ottenere la vittoria ”. Lipsia, ... Leggi su itasportpress

Non è una sfida entusiasmante a livello di spettacolo quella fra le due squadre, l'occasione più nitida della prima frazione capita nei piedi di Halstenberg, ma la conclusione del difensore tedesco no ...

Atlético domato, il sogno del Lipsia continua

Prosegue il sogno del Lipsia in UEFA Champions League. All’Estádio José Alvalade di Lisbona, i tedeschi superano 2-1 l’Atlético Madrid - due volte finalista della competizione e “giustiziere” dei dete ...

