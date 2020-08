Lipsia-Atletico Madrid: Dani Olmo in gol, sblocca il match di testa (VIDEO) (Di giovedì 13 agosto 2020) Spettacolare azione del Lipsia e Dani Olmo trova il vantaggio. Splendido fraseggio da parte della formazione di Nagelsmann che al 50′ sorprende l’intero reparto difensivo dell’Atletico Madrid. Al termine di una serie di passaggi rapidi la palla arriva a Laimer che dal lato destro dell’area di rigore mette al centro e trova il colpo di testa di Dani Olmo che fa 1-0- Leggi su sportface

