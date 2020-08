Incendio in acciaieria nel Cremonese, timori per nube nera. Soccorso 61enne (Di giovedì 13 agosto 2020) Cremona, 13 agosto 2020 - Incendio , questa mattina intorno alle otto e mezza, nell 'acciaieria Arvedi di Cremona : secondo le prime informazioni a prendere fuoco, a causa di un cortocircuito, è ... Leggi su ilgiorno

BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Spinadesco, incendio torri di raffreddamento dell'acciaieria Arvedi - SkyTG24 : Spinadesco, incendio torri di raffreddamento dell'acciaieria Arvedi - Filo2385Filippo : RT @laprovinciacr: #spinadesco FOTO Incendio in un'area esterna dell'acciaieria - Filo2385Filippo : RT @laprovinciacr: #spinadesco VIDEO Incendio alle torri di raffreddamento dell'acciaieria - laprovinciacr : #spinadesco VIDEO Incendio alle torri di raffreddamento dell'acciaieria -

Ultime Notizie dalla rete : Incendio acciaieria

Vasto incendio in deposito dell'acciaieria Arvedi di Cremona: alta colonna di fumo nero Un grosso incendio è divampato questa mattina in un deposito nell'area dell'acciaieria Arvedi di Spinadesco, all ...Vasto incendio in deposito dell'acciaieria Arvedi di Cremona: alta colonna di fumo nero Un grosso incendio è divampato questa mattina in un deposito nell'area dell'acciaieria Arvedi di Spinadesco, all ...