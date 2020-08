Giro del Delfinato, pazzesca grandinata sul Col de Porte: la schiena di Tim Declercq è paurosa [FOTO] (Di giovedì 13 agosto 2020) La seconda tappa del Giro del Delfinato è stata caratterizzata non solo dalla vittoria di Primoz Roglic, ma anche da una tremenda grandinata che ha colpito i corridori durante la scalata del Col de Porte. Chicchi grandi come uova si sono abbattuti sui protagonisti della corsa, che non hanno potuto far altro che proseguire nella propria avanzata senza potersi mettere al riparo. Per comprendere bene cosa i corridori hanno dovuto affrontare, emblematica è la FOTO postata da Tim Declercq tra le proprie Instagram Story, il belga della Deceuninck-Quick Step ha mostrato le condizioni della sua schiena, piena di chiazze rosse conseguenti all’impatto dei chicchi di grandine sulla pelle. Ecco la FOTO: L'articolo Giro del ... Leggi su sportfair

