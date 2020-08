Gianluca Rocchi: “Ero scettico sul Var ma si è rivelato uno strumento utile” (Di giovedì 13 agosto 2020) L’ormai ex arbitro Gianluca Rocchi, che ha terminato la propria carriera per sopraggiunti limiti di età, ha raccontato il proprio rapporto con il Var in un’intervista concessa a Sky Sport: “All’inizio ero scettico sul Var: essendo un arbitro vecchia maniera, abituato a decidere da solo, ho vissuto la tecnologia come una novità che poteva mettere in discussione la mia leadership e il mio modo di essere. In realtà il Var si è rivelato uno strumento che mi ha fatto dormire notti migliori perché, venendo via dagli stadi, ti lascia il pensiero che ci sia una maggiore possibilità di avere un risultato giusto e corretto”. E sulla ripresa del campionato, per la quale anche lo stesso ex fischietto toscano – tra i migliori della storia ... Leggi su sportface

