GF Vip: Alfonso Signorini scherza con Pupo e Antonella (Di giovedì 13 agosto 2020) Alfonso Signorini si sta preparando alla nuova edizione del Grande Fratello Vip. Intanto scherza sui social con i due opinionisti, Pupo e Antonella Elia. Alfonso Signorini sta preparando tutto per la quinta edizione del Grande Fratello Vip. Dopo la prima esperienza come conduttore nella scorsa edizione adesso è pronto a replicare. Anche perchè la quarta edizione è stata davvero un successone. Per questo motivo Signorini haArticolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna

annamariamoscar : Antonella Elia è la nuova opinionista del GF Vip, la presentazione ufficiale di Alfonso Signorini… - infoitcultura : Alfonso Signorini si prepara al GF Vip e scherza su Instagram con Pupo e Antonella Elia - zazoomblog : Alfonso Signorini si prepara al GF Vip e scherza su Instagram con Pupo e Antonella Elia - #Alfonso #Signorini… - FilmNewsItaly : Alfonso Signorini su Antonella Elia al “GF Vip”: 'Punto tutto su di lei' - marcamoly : Antonella Elia torna al GfVip nel ruolo di opinionista affianco a Pupo. Alfonso Signorini ha voluto l'Elia nella tr… -