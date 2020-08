GdS – Sanchez infortunio meno grave: possibile impiego nell’eventuale finale (Di giovedì 13 agosto 2020) Alexis Sanchez spera nella finale C’è una piccola possibilità per Alexis Sanchez che la sua Europa League non sia finita contro il Bayer Leverkusen ai quarti di finale. Il cileno, infortunatosi nel finale di match, ha accusato una distrazione muscolare al bicipite femorale della coscia destra dovendo saltare gioco-forza la semifinale contro lo Shakhtar, mentre farà di tutto per esserci il 21 a Colonia nell’eventuale finale. “È una stagione così, interrotta, piena di “stop and go”, per Alexis Sanchez. Doveva essere l’annata in cui «riannodare il filo della sua carriera» (parole ... Leggi su intermagazine

Non ci sarà sicuramente per la semifinale di lunedì contro lo Shakthar Donetsk, ma Alexis Sanchez spera ancora di poter recuperare per l'eventuale finale di Europa League del 21 agosto a Colonia. Oggi ...

