Franco Bassanini sta con Beppe Grillo sulla rete Tlc: "Ha ragione, deve essere scorporata e con Cdp" (Di giovedì 13 agosto 2020) “Questa è la via maestra per la rete unica di TLC: indipendente, neutrale; partecipata da tutti ma controllata da CDP non da una Telco; comprendente FTTH, infrastruttura passiva del 5G, edge cloud computing. Felice di trovarmi, questa volta, d’accordo con Beppe Grillo”. A scriverlo su twitter è Franco Bassanini, presidente di Open Fiber e manager di Stato, rilanciando l’intervento sul blog con cui il fondatore del Movimento 5 Stelle ha parlato della necessità di scorporare la rete dalla società privata Tim.“La separazione fra infrastruttura e servizi, volontaria, incentivata o imposta sarebbe la via più rapida. Incontrerebbe probabilmente meno ostacoli dall’Autorità per la Concorrenza e il Mercato e ... Leggi su huffingtonpost

