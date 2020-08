Fabrizio Corona rivela: “Carlos ha avuto un crollo psicologico” (Di giovedì 13 agosto 2020) Fabrizio Corona, uscito dal carcere ha trovato il figlio in pessime condizioni psicologiche Fabrizio Corona si è lasciato andare a delle confessioni inaspettate che hanno a che fare con la sua famiglia ed in particolare con il figlio Carlos. Il ragazzo ha da poco compiuto 18 anni, hanno festeggiato in grande riunendo la famiglia, Il regalo più bello ed inaspettato che Carlos potesse mai immaginare di ricevere. L’ex agente fotografico è ritornato indietro di un anno, raccontando che quando è finito nuovamente in carcere, ha creato degli effetti devastanti sul figlio che si è ritrovato ad affrontare un pesante crollo psicologico. Per il ragazzo non è stata una situazione semplice, un incubo dal quale piano piano sta uscendo soltanto ... Leggi su kontrokultura

