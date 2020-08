Diletta Leotta, la conferma: con lei in Sardegna c’è l’amico misterioso! (Di giovedì 13 agosto 2020) Diletta Leotta fa parlare ancora di sé dopo la rottura con Scardina. Per la giornalista spunta un amico misterioso… Diletta Leotta continua a far parlare di sé in questa estate rovente. Prima la notizia della rottura con il pugile Daniele Scardina. Poi le vacanze bollenti in Sicilia dove si è mostrata in gran forma. Adesso … L'articolo Diletta Leotta, la conferma: con lei in Sardegna c’è l’amico misterioso! Curiosauro. Leggi su curiosauro

