Dazi, Bertinelli “Eliminare barriere a libero commercio” (Di giovedì 13 agosto 2020) REGGIO EMILIA (ITALPRESS) – Buone notizie per il Parmigiano Reggiano che tira un sospiro di sollievo: niente nuovi Dazi sui prodotti agroalimentari Made in Italy. Le nuove misure introdotte da Trump colpiscono infatti Francia e Germania, mentre risparmiano Italia, Regno Unito e Grecia. “Non possiamo certo festeggiare perchè restano in vigore le tariffe aggiuntive del 25% entrate in vigore lo scorso ottobre – commenta Nicola Bertinelli, presidente del Consorzio – ma almeno Trump ha risparmiato l’Italia rispetto alla sua ipotesi iniziale di inasprire ulteriormente i Dazi. In un momento difficile come quello che stiamo attraversando, sarebbe stato un altro duro colpo per la nostra Dop per la quale gli Usa rappresentano il secondo mercato estero (dopo la Francia) e il primo extra UE, con volumi che ... Leggi su ilcorrieredellacitta

Dazi alimentari Usa: questa volta l'Italia è graziata. Bertinelli: "Non festeggiamo, ma almeno non ci sono inasprimenti"

