David Silva Juve, solo smentite: lo spagnolo non interessa ai bianconeri (Di giovedì 13 agosto 2020) David Silva-Juve: le ultime notizie sull'accostamento del calciatore spagnolo in forza al Manchester City Come appreso da Juventus News 24, sarebbero infondate le notizie relative ad un interesse della Juventus per David Silva. Il calciatore spagnolo, secondo le voci delle ultime ore, sarebbe diventato un obiettivo bianconero: nessun riscontro, però, con il talento del Manchester City che potrebbe abbracciare la causa della Lazio.

romeoagresti : La #Juventus NON è interessata a #DavidSilva // Juventus are NOT interested in signing David Silva ?????@GoalItalia @goal - GoalItalia : Niente Juventus per David Silva, destino alla Lazio [@romeoagresti] ?? - forumJuventus : Arrivano solo smentite in merito ad una Juve interessata a David Silva (via @romeoagresti) - Michy_92 : RT @Sport_Mediaset: #DavidSilva non si fa più trovare dalla #Lazio: sta trattando con la #Juve. #SportMediaset - max_blue : RT @statutos__: david silva stava per firmare quando gli hanno detto che questo era il suo nuovo allenatore -