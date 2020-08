Coronavirus, Miozzo, Cts,: se i contagi salgono lockdown inevitabili (Di giovedì 13 agosto 2020) I contagi da Coronavirus salgono. E arriva il duro monito del coordinatore del Comitato tecnico-scientifico Agostino Miozzo , intervenuto a 'Sky Tg24': "I lockdown sono inevitabili se non ci ... Leggi su quotidiano

Corriere : «Abbiamo una graduale ascesa dei numeri, ma soprattutto abbiamo anche persone giovani che stanno entrando nelle ter… - repubblica : Coronavirus, Miozzo (Cts): 'E' necessario far tornare i medici nelle scuole' [di CORRADO ZUNINO] [aggiornamento del… - Open_gol : Coronavirus, il coordinatore del Cts Miozzo: «Sì alla stretta sulle discoteche: anche i giovani stanno entrando nel… - gioporce : RT @mar__bru: Il coordinatore del comitato tecnico scientifico: «Se i contagi crescono, lockdown inevitabile. E sarebbe un incubo» https://… - carezzastaff : Ognuno cura il proprio Paese ma viviamo in Europea e le frontiere sono aperte. Questa fuga in avanti di Stati membr… -