Coronavirus, governo a Regioni: tenere le discoteche aperte è un serio rischio (Di giovedì 13 agosto 2020) tenere le discoteche aperte "è un serio rischio". È questo il messaggio che, secondo alcune fonti, il governo continua a lanciare alle Regioni. Sul tema, domani 14 agosto potrebbe esserci un nuovo incontro tra l’esecutivo e i governatori dopo che nel vertice di ieri non si è trovato un accordo. Mentre il governo spinge per chiudere discoteche e stabilimenti balneari attrezzati con questo tipo di strutture, soprattutto in vista del Ferragosto e considerando l’aumento dei casi di Coronavirus in Italia, alcuni presidenti rimangono per il no. Visto che non si è trovato un accordo, non è stata presa una decisione a livello nazionale. Diversi governatori, così, hanno ... Leggi su tg24.sky

