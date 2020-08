Calciomercato, niente serie A per Vertonghen: vicina la firma col Benfica (Di giovedì 13 agosto 2020) . Il giocatore era nel mirino di Roma e Napoli Jan Vertonghen è vicino alla firma con il Benfica. L’ormai ex difensore belga del Tottenham – come riportato da Sky Sport – è vicino alla firma di un contratto su base triennale con la società lusitana. Il giocatore nelle scorse settimane era stato accostato a diversi club di serie A, ma ha deciso di iniziare la propria avventura in Portogallo. Nelle prossime ore è attesa la firma. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

Calciomercato, niente serie A per Vertonghen: vicina la firma col Benfica

. Il giocatore era nel mirino di Roma e Napoli Jan Vertonghen è vicino alla firma con il Benfica. L’ormai ex difensore belga del Tottenham – come riportato da Sky Sport – è vicino alla firma di un con ...

Niente Serie A per Jan Vertonghen. Il difensore belga, svincolatosi a parametro zero dal Tottenham, ha deciso di ripartire dal Portogallo e dal Benfica. Come riportato da diversi media ed esperti di m ...

