Al Bano e Loredana Lecciso sposi? Le parole di un amico: “Presto le nozze” (Di giovedì 13 agosto 2020) Situazione complessa quella in casa Carrisi, almeno per il quadro che ne ha fatto il recente servizio del settimanale Nuovo dedicato alla vita privata del clan di Al Bano. Il cantante si è da diversi mesi stabilito nella propria tenuta a Cellino San Marco, circondato dai numerosi familiari ben noti al mondo del gossip; impossibilitato all’attività live che da sempre rappresenta il grosso del suo lavoro, il musicista è tornato nella terra materna, in attesa di riprendere in mano il microfono con stabilità. Nozze preparate in segreto per Al Bano e Loredana Lecciso durante la convivenza a Cellino San Marco: parla un misterioso amico della coppia In tutto ciò, sembra essere più stretto che mai il rapporto tra Al Bano e ... Leggi su velvetgossip

Cristel abbandona i suoi profili: liti in famiglia?

Cristel Carrisi ha cancellato i propri profili social nonostante sia in vacanza con la sorella, Romina Jr, e nonostante fosse molto presente sui canali online così come il resto della sua famiglia. La ...

